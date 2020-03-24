В Москве оперативно выявили новых зараженных коронавирусом

24.03.2020, 16:16, Новости дня

В Москве зафиксировали 28 новых случаев заражения коронавирусом, информирует оперштаб по заболеванию.

Инфекцию зарегистрировали у приехавших из других стран и у людей, контактировавших с ними, говорится в сообщении телеграм-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

«Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Все они находятся под медицинским наблюдением», – отмечается в сообщении.

На данный момент в столице зарегистрированы 290 случаев заболевания.

Ранее эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев сообщил, что научно доказанных данных о повторной заболеваемости коронавирусом пока нет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей.