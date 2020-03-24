В Сети показали экипировку Владимира Путина при посещении больницы в Коммунарке

24.03.2020, 16:09, Разное

Сегодня Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где проверил лично, в каких условиях находятся больные. В Сеть попал кадр экипировки главы РФ.

Президент РФ Владимир Путин отметил высокий уровень медучреждения, а также поблагодарил главврача за организацию работы больницы в Коммунарке и отметил вклад всех медиков: «Они трудятся, все на боевых постах, все работает как часики, как слаженный механизм».

Также в Интернете появилось фото защитного костюма Путина для осмотра больницы, где проходят лечение зараженные коронавирусом, пишет 360tv.ru.