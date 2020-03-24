 

“Мне отрезали половину тела”: Сергей Жуков рассказал о серьёзном заболевании

24.03.2020, 16:09, Разное

Сергей Жуков принял участие в съёмке фильма-расследования “Цена красивой жизни”, в котором пояснил о борьбе с серьёзным заболеванием. Лидер группы “Руки вверх” рассказал, как врачи отрезали ему “половину тела”.
Певец, общаясь с автором проекта, вспомнил, как столкнулся с проблемами со здоровьем. Как стало известно, на одном из концертов Сергей Жуков ударился. В течение нескольких дней синяк не пропадал, а напротив, перерос в опухоль. Врачи поставили диагноз грыжа, и провели две операции, но они оказались безуспешными, и самочувствие артиста продолжило ухудшаться. В какой-то момент он начал терять сознание, не нагружаясь при этом. Исполнитель осознал, необходимо срочно предпринимать какие-то меры, но медики лишь разводили руками, так как не могли поставить диагноз, а без него было непонятно, с чем обращаться к зарубежным специалистам. В итоге звезде помог случай. Музыкант получил возможности испытать экспериментальный аппарат. После двух месяцев диагностирования и неудобств, связанных с использованием устройства, поскольку пациенту пришлось носить аккумуляторы. В итоге медики установили причину его недомогания и провели операцию, давшую долгожданное облегчение.

Вспоминая об этом, Сергей Жуков пришёл к выводу, заболев, он искал возможность излечиться, и был готов потратить деньги, с таким усердием заработанные. Ирония же заключалась в том, что именно ради заработка тот подрывал здоровье, и перенёс хирургическое вмешательство, во время которого, певцу “отрезали половину тела”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Ученые: Чрезмерное употребление сахара приводит к нарушению сердечного ритма

06.02 / Мнение: Засада на Синае

19.03 / Мнение: Как у Навального, но не Навальный

12.03 / Предрекший кризис в 2008 году экономист рассказал о новом мировом потрясении

23.03 / Фото прототипа Huawei P40 Pro и P40 Pro+ появилось в Сети до анонса

19.03 / Смартфон Ulefone Armor X7 доступен для предварительного заказа за 80 долларов

22.03 / Мнение: Трофейный ACV-15

02.02 / Мнение: Позорище! Путин провалил план Сталина – 2!

26.02 / Названы важные причины употреблять имбирную воду натощак

20.02 / Наука: Кишечные бактерии путешествуют по другим органам и провоцируют аутоиммунные заболевания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска