“Мне отрезали половину тела”: Сергей Жуков рассказал о серьёзном заболевании

24.03.2020, 16:09, Разное

Сергей Жуков принял участие в съёмке фильма-расследования “Цена красивой жизни”, в котором пояснил о борьбе с серьёзным заболеванием. Лидер группы “Руки вверх” рассказал, как врачи отрезали ему “половину тела”.

Певец, общаясь с автором проекта, вспомнил, как столкнулся с проблемами со здоровьем. Как стало известно, на одном из концертов Сергей Жуков ударился. В течение нескольких дней синяк не пропадал, а напротив, перерос в опухоль. Врачи поставили диагноз грыжа, и провели две операции, но они оказались безуспешными, и самочувствие артиста продолжило ухудшаться. В какой-то момент он начал терять сознание, не нагружаясь при этом. Исполнитель осознал, необходимо срочно предпринимать какие-то меры, но медики лишь разводили руками, так как не могли поставить диагноз, а без него было непонятно, с чем обращаться к зарубежным специалистам. В итоге звезде помог случай. Музыкант получил возможности испытать экспериментальный аппарат. После двух месяцев диагностирования и неудобств, связанных с использованием устройства, поскольку пациенту пришлось носить аккумуляторы. В итоге медики установили причину его недомогания и провели операцию, давшую долгожданное облегчение.

Вспоминая об этом, Сергей Жуков пришёл к выводу, заболев, он искал возможность излечиться, и был готов потратить деньги, с таким усердием заработанные. Ирония же заключалась в том, что именно ради заработка тот подрывал здоровье, и перенёс хирургическое вмешательство, во время которого, певцу “отрезали половину тела”.