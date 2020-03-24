В Windows обнаружены опасные уязвимости

24.03.2020, 16:09, Разное

Сотрудники американской корпорации Microsoft обнаружили две 0-day уязвимости в составе Adobe Type Manager Library. Этой библиотекой программисты пользуются для рендера шрифтов PostScript Type 1 в операционной системе Windows.

По мнению представителей IT-компании из США, обе уязвимости дают возможность дистанционно выполнять произвольный код. Иначе говоря, киберзлоумышленники способны запустить в системе пострадавшего от их действий лица собственный код и управлять якобы от его имени всевозможные действия. Хакеры могут принудить пользователя запустить специальный документ или просмотреть его на панели Windows Preview.

Перед данной проблемой уязвимы все поддерживаемые в данное время версии OC Windows. Касается это и «семерки», несмотря на прекращение ее поддержки в начале текущего года. О нынешних атаках крайне мало известно. Сотрудники Microsoft отзываются о них как о «целевых» или «ограниченных», но не раскрывают важные подробности. Патчи тоже отсутствуют, их релиз, вероятно, ожидается только в апрельском пакете обновлений. Пока представители фирмы собираются изменить название ATMFD.DLL, деактивировать службу WebClient, Details Pane и Preview Pane.

Windows – операционная система, созданная программистами Microsoft, которая ориентирована на управление при помощи графического интерфейса. Вначале OC считалась обычной программой-надстройкой для более популярной и востребованной «операционки» MS-DOS. В 2014 году почти 88% ПК находились под управлением семейства Windows. Самый первый выпуск приложения вышел в ноябре 1985 года.