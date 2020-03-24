В украинских больницах есть около 4 тыс. аппаратов ИВЛ – Ляшко

24.03.2020, 15:55, Новости дня

В больницах Украины есть по меньшей мере 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Около 400 аппаратов искусственной вентиляции легких есть в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц. Около 3,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких есть в отделениях интенсивной терапии, которые, согласно с перспективными планами перепрофилирования больниц, в дальнейшем могут использоваться для оказания реанимационной помощи больным коронавирусной болезнью. В то же время еще есть значительное количество аппаратов для искусственной вентиляции легких в операционных, которые проводили плановые операции”, – отметил Ляшко.

Он напомнил, что на данный момент плановые операции в Украине запрещены.

Кроме того, многие частные медицинские учреждения сейчас переформатируют свои больницы и выделяют площади для возможного приема клиентов с коронавирусом, рассказал главный санврач.

По его словам, не стоит акцентировать внимание именно на аппаратах ИВЛ.

Дыхательная недостаточность – одно из самых серьезных осложнений при COVID-19. В случае ее развития пациента подключают к аппарату ИВЛ. В связи с этим больницы по всему миру испытывают нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них более 101 тыс. выздоровели, а 16 767 умерли.

В Украине уже 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

В ВОЗ отмечали, что в большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением.