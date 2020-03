Олимпийские игры отложили на год

24.03.2020, 15:55, Новости дня

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Олимпийские игры, которые должны были состояться этим летом в столице Японии Токио, решили отложить.

Как сообщило агентство Kyodo, об этом во время телефонного разговора 24 марта договорились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

После разговора Абэ сказал журналистам, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся в следующем году.

Конкретную дату проведения соревнований он не уточнил, но, как сообщил офис японского премьера в Twitter, Игры должны пройти “летом 2021 года”.

Таким образом, Олимпиада будет отложена впервые в современной истории.

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R

— PM’s Office of Japan (@JPN_PMO) March 24, 2020

Официальное заявление на сайте МОК пока не опубликовано.

Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Накануне японский премьер впервые допустил, что Олимпиада может состояться не вовремя. Ранее он настаивал, что Игры должны начаться 24 июля.

22 марта МОК заявил, что рассматривает возможность отложить начало Олимпийский игр, но исключает их отмену. В организации сообщили, что решение о сроках и формате проведения Олимпиады будет принято в следующие четыре недели.

Две страны – Канада и Австралия – уже отказались от участия в Играх из-за коронавируса.

Олимпиада стала последним крупным спортивным мероприятием, которое отменили из-за эпидемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них более 101 тыс. выздоровели, а 17 156 умерли.

В ВОЗ отмечали, что в большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением.