Ляшко заявил, что в результате карантина из-за коронавируса в Украине снизилась заболеваемость гриппом

24.03.2020, 15:55, Новости дня

Введение карантина в Украине привело к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявил сегодня в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам Ляшко, было проведено исследование, как превентивные меры влияют на состояние заболеваемости.

“Нельзя сказать, что мы уже можем сегодня говорить о коронавирусной болезни, но мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания и мы имеем положительную динамику, отмечаем уменьшение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины”, – сказал главный санврач.

Он подчеркнул, что это может косвенно свидетельствовать о положительном эффекте карантина на распространение COVID-19.

Ляшко подчеркнул, что Украина идет на шаг впереди в отношении предотвращения массового распространения коронавируса, он добавил, что, если украинцы будут придерживаться карантинных мер, властям удастся избежать массовых случаев заражения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них более 101 тыс. выздоровели, а 16 767 умерли.

В Украине уже 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

В ВОЗ отмечали, что в большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением.