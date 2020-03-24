Путин оценил работу больницы в Коммунарке

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24.03.2020, 15:53, Новости дня

Президент Владимир Путин поблагодарил главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко за организацию работы.

Глава государства пообщался с главврачом, и отметил, что все медики в учреждении трудятся, все находятся на боевых постах, «все работает как часики, как слаженный механизм», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник президент приехал в больницу на Коммунарке. До этого Путин участвовал в совещании, посвященном борьбе с коронавирусом. В нем также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На совещании Собянин заявил, что за две недели 40% строительства новой больницы было выполнено.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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