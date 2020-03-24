Кожаные брюки и розовые тапочки: Ана де Армас на прогулке с Беном Аффлеком

24.03.2020, 15:46, Разное

Кажется, что 47-летний Бен Аффлек и 31-летняя Ана де Армас проводят “карантинное” время в более чем романтическом настрое: пара регулярно попадает в объективы папарацци – то по пути в кофейню, откуда берет кофе на вынос, то на прогулке с собакой Аны по кличке Элвис. Так случилось и вчера вечером: влюбленные не скрывали своих чувств, мило беседовали и целовались прямо на улице во время прогулки недалеко от дома в районе Пасифик-Палисейдс, Лос-Анджелес. Ана была одета в рок-стиле, но по-домашнему: черные кожаные брюки и куртку в стиле гранж она дополнила… розовыми домашними тапочками. А почему бы и нет, когда вокруг эпидемия, а на душе – весна? Бен Аффлек и Ана де Армас Бен Аффлек и Ана де АрмасНапомним, слухи о новом романе Бена Аффлека не утихали в сети несколько недель, хотя в октябре прошлого года СМИ были уверены, что актер встречается с кинокомпозитором Кэти Черри. Бен познакомился с Аной на съемках фильма “Глубокая вода”, где между ними завязались романтические отношения. Девушка Аффлека – отнюдь не особа “инкогнито”. Ана де Армас получила широкую известность в Голливуде, сыграв латино-американскую сиделку в фильме “Достать ножи” и получив за эту роль номинацию на “Золотой глобус”. А скоро на экраны выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде с ней же в главной женской роли. До переезда в США девушка агента 007 строила карьеру в Испании, снявшись там в популярном молодежном сериале “Черная лагуна”. А в начале актерской карьеры кубино-испанская звезда два года была замужем за актером Марком Клотетом, с которым рассталась в 2013 году, а в 2018-м встречалась с кубинским художником Алехандро Пинейро Белло. Однако теперь она счастлива в отношениях с Аффлеком и не стесняется говорить о нем в интервью:

Когда мы впервые читали наши сцены вместе, было очевидно, что он собирается сделать что-то исключительное с этой сложной ролью. Его персонаж – двигатель истории, и перевоплощение в него требует балансирования между трагедией и иронией, между реализмом и самой абсурдной комедией. Он не только знает, как сделать это с легкостью, но и умеет удивлять вас в каждом действии. Его талант безграничен.

Бен Аффлек и Ана де Армас Бен Аффлек и Ана де Армас с Элвисом