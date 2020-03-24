Олимпиада-2020 официально перенесена на год

24.03.2020, 15:46, Разное

Как стало известно несколько дней назад, Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться в июне этого года, отменили из-за пандемии коронавируса. Между тем вопрос с проведением Олимпиады, запланированной на июль-август, долгое время оставался открытым. Национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии объявили о бойкоте Игр, если они не будут перенесены на более благоприятное время. Спортсмены один за другим публиковали в своих Instagram посты о том, что нельзя держать в неведении тех, кто ставит на кон в своей жизни все в борьбе за медали.

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально вынес решение о том, что Игры будут перенесены на 2021 год, сообщает агентство Reuters. Это решение также касается Паралимпийских игр.

Олимпийские звезды уже начали публиковать в социальных сетях реакцию на новость. Так, Евгений Плющенко, который является двукратным чемпионом и двукратным серебряным призером Олимпийских игр, одним из первых написал свои эмоции по поводу переноса Игр в Instagram:

Решение о переносе Олимпийских игр уже принято. Грустно, но Олимпийский огонь будет гореть во имя мира и спорта, и это не закончится никогда, борьба будет продолжаться… Год переждем.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были отменены или отложены почти все крупные соревнования, включая отборочные турниры на Игры в Токио.​ ​По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 372 тысяч человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Япония, где планировалось проведение Олимпийских игр, на 25-м месте по количеству заболевших – там вирус диагностирован у 1 128 человек.