В Крыму выявили шесть новых случаев коронавируса

24.03.2020, 15:30, Новости дня

Шесть новых случаев коронавируса подтвердили в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, что все случаи COVID-19 завозные.

«В Республике Крым подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Установлено, что все заболевшие – жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран», – написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Все заразившиеся приехали в Крым из-за границы.

«Четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще два случая тоже завозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии», – сказал Аксенов.

Он добавил, что «у четырех инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом министерства здравоохранения».

Он уточнил, что круг контактных лиц зараженных установлен. Лица из числа близких контактов находятся в инфекционном отделении, лица из отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

В РФ за последние сутки число случаев заражения коронавирусом возросло с 438 до 495, информирует оперативный штаб.

Ранее в Крыму был выявлен первый случай заражения, мужчина приехал из Европы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.