Переводчика бундесвера осудили за шпионаж в пользу Ирана

24.03.2020, 15:30, Новости дня

Переводчик минобороны Германии в течение четырех лет передавал военные тайны ФРГ представителям иранской разведки, информирует немецкий телеканал N-TV. По данным канала, переводчику Абдуле С. дали семь лет лишения свободы за государственную измену, также осуждена его супруга.

Верховный суд города Кобленц в земле Рейнланд-Пфальц приговорил экс-сотрудника бундесвера к шести годам и десяти месяцам заключения за шпионаж в пользу Ирана. Суд признал 51-летнего Абдула С. виновным в государственной измене «в особо тяжелой форме». Также обвинение предъявлено его супруге Асии С. – ее осудили на 10 месяцев условно за пособничество в госизмене, передает RT.

Суд признал доказанным, что Абдул С. «путем злоупотребления своим ответственным положением переводчика передавал государственные тайны военного рода сотрудникам иранской разведки», а жена его поддерживала.

Утверждается, что переводчик с конца января 2013 года до начала февраля 2017 года как минимум восемь раз встречался в разных европейских городах со связными иранских спецслужб и якобы передавал им информацию о военных планах расположения бундесвера, а также аналитические выкладки минобороны Германии.

За это Абдул С. якобы получил вознаграждение в размере 34,5 тыс. евро. При этом как минимум с 2016 года его супруга была осведомлена о деятельности мужа, а также помогала ему в организации поездок и бронировании билетов.

В январе 2019 года Абдул С. был взят под стражу. В пользу обоих обвиняемых было учтено, что они признали свою вину. Приговор еще не вступил в силу.

В феврале сообщалось, что на протяжении 50 лет ЦРУ США перехватывало секретную информацию более чем 120 стран с помощью компании Crypto AG в Швейцарии, производившей устройства шифрования.