МОК перенес Олимпиаду в Токио

24.03.2020, 15:30, Новости дня

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Об этом МОК сообщил в официальном релизе, передает ТАСС.

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что Олимпиада не будет проводиться в японской столице в 2020 году, сообщает РИА «Новости».

Губернатор добавила, что название Олимпиады останется прежним – «Токио – 2020».

Ранее источник в МОК сообщил, что во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах проведут телефонную конференцию, посвященную отмене или переносу ОИ-2020.

Затем Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на год, добавив, что в МОК поддержали его предложение.