 

Льва Лещенко с супругой госпитализировали с подозрением на коронавирус

24.03.2020, 15:30, Разное

Льва Лещенко и его супругу госпитализировали в больницу с воспалением легких. Медики подозревают, что известный певец заразился коронавирусом.
Известно, что Лев Лещенко и его семья не покидали ближайшее время Россию. Они определены в больницу Коммунарки, где им предоставляют медпомощь, а также будут проведены тесты, которые покажут заражен ли певец с супругой вирусом COVID-19. Есть информация, что их навестил друг Владимир Винокур.



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