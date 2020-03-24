Льва Лещенко с супругой госпитализировали с подозрением на коронавирус

24.03.2020, 15:30, Разное

Льва Лещенко и его супругу госпитализировали в больницу с воспалением легких. Медики подозревают, что известный певец заразился коронавирусом.

Известно, что Лев Лещенко и его семья не покидали ближайшее время Россию. Они определены в больницу Коммунарки, где им предоставляют медпомощь, а также будут проведены тесты, которые покажут заражен ли певец с супругой вирусом COVID-19. Есть информация, что их навестил друг Владимир Винокур.