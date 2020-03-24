Первый блок готов: строительство больницы в Новой Москве идет рекордными темпами

24.03.2020, 15:19, Новости дня

Новая инфекционная больница, которая строится в Новой Москве, готова уже на 40 процентов. Полностью возведен первый блок. Круглосуточно на масштабной стройке трудятся тысячи человек. Сегодня оценить ход работ приехал мэр Сергей Собянин.

В это просто невозможно поверить: каких-то 10 дней назад у новомосковского поселения Вороновское было заросшее бурьяном поле, а теперь здесь роют траншеи, прокладывают линии электропередачи, газопроводы, канализацию, укладывают фундаменты и возводят каркасы будущих зданий, которых тут будет больше 50.

80 тысяч квадратных метров — словно огромный муравейник, где каждый точно знает свою задачу. Стройматериалы подвозят непрерывно. На строительстве одновременно трудятся около 5 тысяч человек — круглосуточно, без выходных и без перерывов, даже на обед бригады уходят по очереди. И больничные корпуса вырастают буквально на глазах.

Строительство идет в десять раз быстрее обычных темпов. И вот уже первый корпус почти готов: двухместные палаты, все необходимое оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Только лечебных корпусов тут будет семь.

"На сегодняшний день объемы строительства выполнены на 40 процентов, стройка развернута полным ходом, идет монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, дорог, поставка медицинского лечебного оборудования", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

Одновременно здесь строят реанимационный, диагностический и операционный блоки, лабораторию, вертолетную площадку, а еще водозаборные узлы, сети тепло и водоснабжения, подъездные дороги, общежития для медицинского персонала и новейшие системы очистки и фильтрации.

"Сначала все медицинские и бытовые стоки пройдут специализированную систему обеззараживания: химическую, паровую и ультрафиолетовую. Далее стоки переместятся уже в стандартную систему очистки и оттуда наиболее загрязненные будут спецтранспортом удаляться и вывозиться", — объясняет Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Над грузовиками и экскаваторами летят мелодии знакомых всем песен: вместо "Марша строителей" теперь "Земляне" и "Армия народа" . Инженеры говорят, очень вдохновляет. Пример берут с великих строек прошлого.

"Не надо никого ни мотивировать, ни уговаривать. Люди чувствуют себя как на фронте, и все, что делается здесь, делается для судеб тысяч людей, которые тут будут лечиться", — поясняет Алексей Добашин, генеральный директор компании-подрядчика.

Новая больница, которую здесь строят, это не временное сооружение, а капитальный объект, рассчитанный на десятилетия. То есть в следующем месяце Москва получит современную инфекционную клинику на 500 коек.

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"Вести-Москва"