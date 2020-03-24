Россия в прошлом сельхозгоду сократила экспорт пшеницы на 13,7%

24.03.2020, 15:19, Новости дня

Россия в прошедшем сельхозгоду (с 1 июля 2019 г. по 19 марта 2020 г.) сократила экспорт пшеницы на 13,7% в годовом выражении до 26,2 млн тонн, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.

Экспорт ячменя сократился на 21,1% до 3 млн тонн. Экспорт кукурузы увеличился на 18% до 2,4 млн тонн. Всего РФ поставила за рубеж 31,9 млн тонн зерна.

В том числе Турция получила 7 млн тонн российского зерна (22% российского экспорта зерна), Египет — 5,5 млн тонн (17%), Бангладеш — 2 млн тонн (6%), Саудовская Аравия — 1,2 млн тонн (4%), Азербайджан — 1,2 млн тонн (4%).

Между тем экспорт зерна вырос за прошедшую неделю на 14,9% до 731,9 тыс. тонн за счет резкого увеличения поставок ячменя — в 19,2 раза до 89,5 тыс. тонн. Экспорт пшеницы увеличился на 0,9% до 538,4 тыс. тонн, экспорт кукурузы — на 0,6% до 91,8 тыс. тонн.

Основные поставки российского зерна на прошлой неделе пришлись на Турцию (281,6 тыс. тонн), Египет (183,7 тыс. тонн), Саудовскую Аравию (62,9 тыс. тонн), Вьетнам (50,4 тыс. тонн) и Судан (47,2 тыс. тонн).