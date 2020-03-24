 

Польша выдала в России совладельца сгоревшей “Зимней вишни”

24.03.2020, 15:19, Новости дня

Польша выдала в России Вячеслава Вишневского — фигуранта дела о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Он является совладельцем ТЦ и обвиняется в даче взятки. 

По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Эти деньги были переданы под видом оплаты услуг по проектированию.  В итоге, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода ТЦ в эксплуатацию.

Вишневский сбежал из РФ и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генпрокуратура направила запрос о его выдаче. Вопрос осложнялся тем, что у Вишневского в Европе есть собственность, счета, и он был резидентом с правом законного пребывания. В сопровождении спецконвоя Вячеслав Вишневский доставлен в Россию.

Страшный пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них дети.



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