В РФ выпустят книгу о китайском опыте борьбы с коронавирусом

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24.03.2020, 15:16, Новости дня

Международное информагентство «Россия сегодня» выпустит научное руководство по борьбе с коронавирусом, написанное китайскими медиками на основе их опыта в конце 2019 и начале 2020 года, сообщил гендиректор агентства Дмитрий Киселев.

«Мы в международном информационном агентстве «Россия сегодня» затеяли этот проект с полным осознанием того, что с COVID-19 соревнуемся по скорости. По скорости освоения новых знаний, по скорости самоорганизации и по скорости вообще нашей реакции на вдруг возникающие новые вызовы. Сейчас важна и скорость признания небывалого масштаба эпидемиологической проблемы. По крайней мере, для нашего поколения. И сейчас – наш выход. Пусть каждый сделает то, на что способен. Лишь так победим. Не время русского пофигизма», – сказал Киселев, передает РИА «Новости».

Отмечается, что книгу выпустят при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и научной консультации Первого мединститута имени Сеченова.

«Это победоносное руководство, надо уметь признавать факты – Китай победил коронавирус и первым в мире добился прекращения его распространения», – добавил гендиректор.

Издание «Руководства по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19» уже начали, книгу перевели, сверстали и передали в печать. Она выйдет в свет в среду, 25 марта.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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