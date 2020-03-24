За нарушение карантина предложили сажать на семь лет

24.03.2020, 15:16, Новости дня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили значительно ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В пресс-службе Госдумы сообщили, что 25 марта совет Думы обсудит поправки, согласно которым за нарушение таких правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет, передает ТАСС.

«За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что если из-за нарушения умерли двое или более человек, то срок лишения свободы может увеличиться до семи лет.

«По итогам рассмотрения поправок на Совете Государственной Думы планируется, что они будут вынесены на пленарное заседание 31 марта», – сообщили в пресс-службе ГД.

25 марта совет Думы проведет внеочередное заседание, посвященное ужесточению наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Крашенинников отметил, что законопроект об ответственности за нарушение эпидемиологических норм рассмотрят оперативно. Его могут принять уже на следующей неделе. В Думу его внесут во вторник или в среду, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что премьер Михаил Мишустин поручил до 25 марта представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

23 марта сообщалось, что Министерство юстиции направило в правительство проект поправок в Кодекс административных правонарушений, которые должны обеспечить неукоснительное соблюдение правил карантина.