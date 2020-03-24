Ученые: Завтрак защищает от возникновения простудных заболеваний

24.03.2020, 15:09, Разное

Если человека утром отказывается от завтрака, то может нанести себе серьезный вред, сообщают эксперты. По словам английских исследователей, представляющих школу психологии Университета Кардиффа, в таком случае повышается риск заражения простудными недугами.

Для подтверждения своей теории британский ученый Энди Смит пригласил более 180 человек для проведения эксперимента. Испытуемым на протяжении более 2 месяцев было необходимо вносить в свой дневник информацию о количестве приемов пищи и времени трапезы. После завершения исследования они рассказали, сталкивались ли со случаями ОРВИ или гриппа. Оказывается, что та группа, которая пожаловалась на острые респираторные вирусные инфекции более 1 раза, практически отказались от завтрака.

Помимо этого, люди из этой группы упомянули и «различные негативные жизненные события»: например, из-за проблем на работе возникали стрессы. Профессор Рон Экклз, представляющий Центр изучения простуды Университета Кардиффа, ранний прием пищи положительно влияет на функционирование иммунной системы, и при его пропуске могут наблюдаться нарушения в иммунитете.