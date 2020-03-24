 

«Ну кому такой артист был нужен?»: Лепс рассказал о трудной дороге к успеху и славе

24.03.2020, 15:09, Разное

Известный музыкант Григорий Лепс пояснил о трудной дороге, которую ему довелось пройти к нынешнему успеху и славе. Уверенность в себе и желание трудиться стали залогом его побед.
Изменчивую «птицу Счастья» удалось «поймать» после многих неудач и разочарований, откровенно признался Григорий Лепс в шоу «Принцип Ковалева» на YouTube. Популярность в родном Сочи обнадеживала певца, но путь на большую сцену артист начал в далеко не юном возрасте. К 30 годам многие уже могут «пожинать плоды» творческих побед. Григорий Лепс только начинал свою карьеру в Москве. Ничего удивительного нет в том, что студии звукозаписи и среди них доминирующая компания «Союз» скептически воспринимали появление никому не известного певца. Им не нравилось в нем решительно все, начиная от репертуара и внешности и заканчивая сложной для произношения фамилией Лепсверидзе. Сегодня успешный артист «в некоторой степени» понимает тех, кто отказывал ему. Излишний вес в 150 кг теперь он называет «безобразным», как и появление в нетрезвом виде. Увлечение алкоголем росло по мере роста отказов, но в какой-то момент Лепсу удалось прервать эту пагубную связь, разрушившую жизнь и талант некоторых артистов.

Вера в свои силы и предназначение помогли преодолеть все трудности и достичь многого. Сегодня известный певец создал свою студию и готов помогать тем, кто только начинает свой путь к такой нелегкой, но заманчивой Славе.



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