Скандалы: Убийство свидетеля смерти Собчака довели до банды Джако

24.03.2020, 15:06, Разное

Непосредственными исполнителями нападения на Шабтая Калмановича могли быть участники группировки «авторитета» Аслана Гагиева

СКР подозревает, что непосредственными исполнителями убийства бизнесмена и владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича были участники группировки «авторитета» Аслана Гагиева (Джако). Группа жителей Ингушетии, в том числе находящиеся под стражей Батыр Тумгоев и Али Белхороев, только помогала киллерам. ОПГ Джако также ликвидировала и близкого друга Калмановича — замдиректора ФЛК Андрея Бурлакова.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, на причастность к расстрелу Калмановича сейчас проверяются следующие члены группировки Джако: Аслан Торчинов (Счес), Георгий Дзагутов (Жоха), Тамерлан Дзабитов (Худой), Фидар Ватаев и Эрик Таутиев (Труп). В настоящее время активно ведутся допросы людей, которые могут располагать соответствующей информацией, проводятся другие оперативные мероприятия. Пока «дело банды Джако» и «дело Калмановича» не объединены. По версии источника, у оперативников есть данные, что отмашку на расстрел Калмановича давал лично Аслан Гагиев (Джако). Одни члены его группировки доставили оружие из Северной Осетии в Москву, а другие — могли быть стрелками. Помогала ими в этом группа жителей Ингушетии, связанная с криминалом. Собеседник «Росбалта» рассказал, что Джако был в хороших отношениях с ингушским авторитетом Адамом (проживает сейчас в Австрии), и два мафиози изредка проводили совместные операции. Находящиеся сейчас под стражей по «делу Калмановича» Батыр Тумгоев и Али Белхороев, а также Багаудин Костоев (отбывает срок за другое преступление) могли помогать киллерам Джако следить за Калмановичем. Правоохранители располагают оперативной информацией, что к обсуждению расстрела владельца «Спартака» могла иметь некая женщина по кличке Чингисхан. Так члены ОПГ Джако называли его жену, которая обладала обширными связями в бизнес-кругах и среди представителей шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что в свое время Гагиев дружил и тесно общался с вице-президентом «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК) Андреем Бурлаковым. Под фамилией Сергей Морозов Джако, фактически будучи главой службой безопасности ФЛК, участвовал в хищении средств компании и т. д. Позже именно Гагиев организовал убийство Бурлакова, однако на ноябрь 2009 года, когда был застрелен Калманович, Джако и Бурлаков были в хороших отношениях. Одновременно Бурлаков был приятелем и Калмановича, они часто общались. Даже в день убийства Бурлаков звонил Калмановичу, а потом появились киллеры Джако.

Андрей Бурлаков в свое время окончил Краснознаменный институт военных переводчиков, в совершенстве освоил японский язык, стал сотрудником одного из разведывательных ведомств СССР. Под дипломатическим прикрытием долгое время работал в Токио. По словам одного из знакомых Бурлакова, в 1980—1990-е годы он близко сошелся с бизнесменом Шабтаем Калмановичем. Тоже разведчиком, отсидевшим в Израиле срок за шпионаж в пользу СССР. О том, сошлись ли они на почве работы на спецслужбы или совместных бизнес-проектов, история умалчивает. Но Бурлаков и Калманович стали близкими приятелями и деловыми партнерами. По словам собеседника агентства, в свое время Шабтай познакомил Бурлакова с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Калманович был дружен с градоначальником, а в 1995 году его фирма «Лиат-Дикси» получила в Северной столице несколько площадок под строительство гипермаркетов, а также крупного торгового центра. Источник агентства уверяет, что во всех этих проектах принимал участие и Бурлаков.

В феврале 2000 года Анатолий Собчак по приглашению Калмановича и Бурлакова приехал в город Светлогорск Калининградской области. Бизнесмены реализовывали там проект по созданию свободной зоны экономической торговли. Неожиданно бывшему мэру стало плохо в гостинице. Источник «Росбалта» уверяет, что к Собчаку в номер сразу пришли Андрей и Шабтай. Позже в одном из интервью Калманович признался, что Собчак умер у него на руках.

Согласно официальной версии, экс-глава Северной столицы скончался от сердечного приступа. Однако тогда многие собеседники «Росбалта» в разных кругах, в том числе и среди бывших сотрудников спецслужб, сомневались в естественной смерти Собчака.

Александр Горячев