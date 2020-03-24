Скандалы: Подарок «Темирязевке» на 155 лет от Минсельхоза

24.03.2020, 15:06, Разное

Руководство ведомства выступило с инициативой изменить статус академии как объекта культурного наследия

«Тимирязевке» — 155 лет. В 1865 году вышло распоряжение об открытии Петровской земледельческой и лесной академии. Были открыты два отделения — сельскохозяйственное и лесное. Затем начали преподавать садоводство и огородничество, открыт лесохозяйственный музей, заложен лесной питомник. Возникла собственная метеорологическая станция, и разбит ботанический сад. Сейчас здесь семь факультетов и четыре научных института, некоторые из которых названы именами выдающихся ученых, связавших свою жизнь с нынешней «Тимирязевкой». Научный потенциал учебного заведения был таков, что от него отпочковались три института: инженеров сельскохозяйственного производства и рыбной промышленности.

Сама Сельхозакадемия — архитектурный шедевр и фактически музей зодчества. Здесь представлены едва ли не все стили архитектуры — от классицизма XVIII века до конструктивизма и советского модернизма.

В центре — бывшая усадьба Разумовских, граничащая со знаменитым дендрологическим садом Шредера и Тимирязевским парком. Академия стала культурным феноменом еще и потому, что именно ей мы обязаны «Бесами» Достоевского: в ноябре 1869 года на ее территории заговорщики во главе с Сергеем Нечаевым убили студента Петровской земледельческой академии И. Иванова, что и легло в основу романа.

Но самое главное, конечно для заинтересованных сторон,— это земля академии, которая за эти 155 лет оказалась чуть ли не в центре Москвы. Более 500 га! Столичные девелоперы уже много лет пытаются отобрать земли академии для строительства жилых комплексов.

4 марта 2016 года был подписан протокол Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. Комиссия постановила изъять у РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева свыше 100 гектаров опытных полей под жилищное строительство. Премьеру Дмитрию Медведеву было направлено предложение забрать у академии «используемые не по назначению земли». В академии об этом не знали до той поры, пока не увидели на своих опытных участках незнакомых землемеров. Более 40 тысяч человек подписались под петицией президенту Владимиру Путину с просьбой остановить посягательства на земли академии («Огонек» писал об этом в №14, 2016). Это помогло: президент вмешался и остановил. Но, как оказалось, лишь на время. Девелоперы не оставили свои попытки застроить лакомую землю в одном из лучших районов Москвы.

На этот раз процедуру отъема земли решили провести через родной Минсельхоз, которому подчиняется академия. На фоне страстей по вирусу и ценам на нефть операция по отъему земли может пройти фактически незамеченной.

Еще 7 февраля этого года министр Дмитрий Патрушев встретился с ректором академии Владимиром Трухачевым, назначенным на эту должность в ноябре прошлого года. По итогам встречи министр дал поручение своему заместителю Максиму Увайдову: «Проработать вопрос целесообразности исключения объектов ФГБУ ВО «Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева» из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с целью их реконструкции. О результатах доложить министру». Срок поставили до 29 апреля 2020 года.

3 марта Владимир Трухачев получил письмо от директора министерского департамента научно-технологической политики и образования Н.И. Ивановой «предоставить позицию» по этому вопросу побыстрее, до 19 марта с. г. И одновременно подобрать инвесторов «для финансирования реконструкции объектов университета».

Интрига заключается, во-первых, в том, что Минсельхоз предлагает исключить академию (подведомственное ему учебное заведение!) из реестра памятников истории и культуры с целью реконструкции. А во-вторых, в том, что министерство спрашивает позицию ректора по этому вопросу. Хотя проблема эта никак не относится к компетенции ни этого ведомства, ни ректора. Эксперты говорят, что решать такие вопросы — это прерогатива главы правительства. А если так, то затея Минсельхоза, за которой явно прослеживаются интересы застройщиков,— не что иное, как нарушение закона.

Постановлением СНК ССН от 3 декабря 1940 года территория академии объявлена заповедником в отношении застройки, охраны зеленых насаждений, посевов и посадок. Это постановление действует и поныне. А по указу президента Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 1343 ансамбль академии включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин говорит:

— Если Минсельхоз предполагает реконструкцию памятников, то он нарушает ФЗ № 73 от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Памятники можно только реставрировать, но не перестраивать. Это разные понятия. Реставрация предусматривает «научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта». А реконструкция — понятие из другого закона, это термин Градостроительного кодекса. Он означает изменение параметров объекта капитального строительства, его частей, высоты, количества этажей, площади, объема, а также надстройку, перестройку, расширение объекта капитального строительства. Понятно, что такие действия неприемлемы в отношении памятников истории и культуры.

Между тем Игорь Абакумов, доцент Тимирязевской академии, обращает внимание на то, что снятие статуса памятника культурного наследия коснется не только зданий, но и земель, на которых студенты и преподаватели уже много лет ведут учебную и научно-исследовательскую работу.

— Академия создавалась как единый комплекс учебных зданий, лабораторий и полей,— говорит Игорь Абакумов.— Среди опытных участков есть, например, один совершенно уникальный, единственный в мире участок, на котором изучается опыт многолетнего севооборота и использования удобрений, ему уже больше 100 лет. Сейчас эти земли охраняются так же, как и корпуса академии. Если комплекс зданий выведут из реестра памятников культурного наследия, то и вся территория тоже лишается статуса земли историко-культурного назначения. И нельзя поручиться, что она не станет вскоре новой строительной площадкой. Проще говоря, на наших полях вырастут многоэтажные дома…

За последние четыре года в «Тимирязевке» сменились четыре ректора. Вячеслав Лукомец, выступавший в 2016 году вместе со студентами и преподавателями против застройки, в декабре того же года ушел по собственному желанию. Его сменила Галина Золина, работавшая вице-губернатором Краснодарского края при Ткачеве. «Тимирязевку» тогда сотрясали скандалы, из академии «выжимали» профессоров и преподавателей, которые отстаивали ее целостность и сохранность. После ухода Золиной «Тимирязевкой» год руководила Валерия Чайка. По слухам, она, в отличие от предшественницы, была против застройки полей. Но и она ушла.

Замглавы Минсельхоза Максим Увайдов, представляя в минувшем декабре преподавателям и сотрудникам академии нового руководителя Владимира Трухачева (между прочим, академика РАН и Героя труда Ставрополья), назвал его «человеком опытным, знающим, который прошел хорошую трудовую школу, показал свои высокие организаторские способности и прекрасные человеческие качества». Вопрос только в том, удастся ли этому достойному человеку сохранить один из важнейших вузов России.

P.S. Вечером 18 марта, накануне сдачи номера журнала в печать, было опубликовано сообщение пресс-службы РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. В нем говорится:

«Исключение объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении университета, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не планируется.В университете прорабатывается вопрос о реконструкции тех зданий, которые не являются объектами культурного наследия, в целях приведения их к современным требованиям организации образовательного процесса и исследовательской деятельности»

На первый взгляд кажется, что за ночь свершилось чудо: памятники оставят в покое. Но источники «Огонька» считают, что возможно появление новой схемы отъема земли у академии. На этот раз путем разделения единого комплекса зданий на две группы: включенных в реестр и не включенных. В этом случае девелоперы могут вернуться в варианту 2016 года и отобрать у академии все те же 100 га. Есть и один существенный нюанс: на территории академии расположено несколько памятников дореволюционного и советского периодов, которые вошли в список «выявленных» и ожидают внесения в реестр. По словам Рустама Рахматуллина, есть большая вероятность, что первыми в «оборот» могут быть пущены именно эти объекты.

Александр Трушин