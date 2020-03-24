Путин посетил больницу на Коммунарке

24.03.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин приехал в больницу на Коммунарке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин прибыл в больницу на Коммунарке», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Он добавил, что перед этим президент в Ново-Огарево провел совещание по борьбе с заболеванием. В нем участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Он (президент) выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу на Коммунарке, посмотреть как там обстоят дела», – сказал Песков.

На совещании Собянин заявил, что за две недели 40% строительства новой больницы было выполнено.

Во вторник Собянин проверил ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве.

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем. На 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.