 

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

24.03.2020, 14:53, Новости дня

Совладелец сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован в Россию из Польши, его обвиняют в даче взятки при строительстве ТЦ, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Отмечается, что его обвиняют по статье «дача взятки» – ч. 5 ст. 291 УК РФ. В Россию Вишневский доставлен в сопровождении спецконвоя.

Еще в июле 2019 года польский суд решил экстрадировать в Россию бывшего главу Кемеровского кондитерского комбината, совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского. Его задержали в Польше 25 марта.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. ТЦ был демонтирован в августе 2018 года.



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