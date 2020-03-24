 

Япония предложила перенести Олимпиаду

24.03.2020, 14:53, Новости дня

Японский премьер-министр Синдзо Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на год.

При этом Абэ подчеркнул, что отмены Олимпийских игр быть не может, передает РИА «Новости».

Премьер отметил, что Япония предлагает провести соревнования не позднее лета 2021 года.

Он добавил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился рассмотреть перенос Олимпиады на год.

Ранее источник в МОК сообщил, что во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах проведут телефонную конференцию, посвященную отмене или переносу ОИ-2020  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Наблюдатели от СНГ оценили парламентские выборы в Азербайджане

12.03 / Гаджеты: Доступный iPhone или дорогой Android? Названы самые “выгодные” смартфоны

11.02 / Американские военные попросили еще 3 миллиарда на создание гиперзвукового оружия

11.02 / Ветеран разведки усомнился в перехвате ЦРУ шифровок из 120 стран

14.02 / Changes. Бибер выпустил первый альбом за пять лет

12.02 / Берни Сандерс лидирует на праймериз в Нью-Гэмпшире

03.03 / Глава СК попросил закрепить в Конституции положение о конфискации имущества у коррупционеров

19.02 / Мелания Трамп удостоена награды христианского колледжа

20.02 / Самолет с украинцами из Уханя приземлился в аэропорту Борисполь

24.02 / Mercedes показала на видео обновленный E-Class

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска