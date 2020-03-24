Япония предложила перенести Олимпиаду

24.03.2020, 14:53, Новости дня

Японский премьер-министр Синдзо Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на год.

При этом Абэ подчеркнул, что отмены Олимпийских игр быть не может, передает РИА «Новости».

Премьер отметил, что Япония предлагает провести соревнования не позднее лета 2021 года.

Он добавил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился рассмотреть перенос Олимпиады на год.

Ранее источник в МОК сообщил, что во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах проведут телефонную конференцию, посвященную отмене или переносу ОИ-2020