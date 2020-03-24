Daily Wire высмеял певицу Мадонну за видео о «коронавирусном равенстве»

24.03.2020, 14:52, Новости дня

Перед новым вирусом равны все, вне зависимости от богатства, славы и личных качеств — такой мыслью решила поделиться в соцсетях поп-звезда Мадонна. Как отмечает Daily Wire, певица рассуждает о равенстве, сидя в роскошной ванне с лепестками роз. По мнению комментатора Бена Шапиро, знаменитостям просто скучно на карантине и они жаждут внимания.

Знаменитостям очень скучно. По-моему, этот карантин, эта строгая изоляция показала, прежде всего, то, что знаменитости больше всего на свете жаждут внимания. Поэтому они и публикуют видео, на которых они поют Imagine, и рассказывают в Instagram, как тяжела жизнь в их роскошных дворцах и всё такое.

Послушайте, знаменитости, нам нет дела… Вот чего многие знаменитости не понимают: нам особо нет дела до вас, когда вы не исполняете роль. Когда вы не исполняете роль, вы не так уж интересны. Интересными вас делают ваши роли, ваше актёрское мастерство. Должен сказать, что за кадром, когда я не занимаюсь политикой, моя жизнь довольно скучная. Думаю, большинство знаменитостей не понимают этого, они ведь считают, что могут сказать нечто очень важное. Даже если делают при этом что-то дикое.

Итак, вчера Мадонна выложила видео, которое невозможно стереть из памяти. Там она в ванне рассуждает о том, что коронавирус — величайший в мире уравнитель. Она говорит об этом, сидя в ванне с лепестками роз! Прямо как у всех нормальных людей, да? Когда я купаю ребёнка, я тоже кладу в ванну лепестки роз, потому что так у меня принято!

Вот Мадонна рассказывает нам всем о коронавирусном равенстве — вероятно, находясь при этом в своём дворце на миллионы долларов, сидя в ванне с лепестками роз, как все нормальные люди.

МАДОННА, певица: COVID-19 — ему неважно, насколько вы богаты, насколько вы знамениты, насколько вы забавны, насколько вы умны, где вы живёте, сколько вам лет, какие потрясающие истории вы можете рассказать. Это великий уравнитель.

А потом камера меняет ракурс — и там какой-то парень играет на пианино в её ванной, пока она сидит голая в ванне с лепестками роз!

Итак, знаменитостям нужно наше внимание. Не давайте им его! Я только что нарушил собственное правило, уделив внимание Мадонне, которая так отчаянно жаждет внимания.

К тому же… Да, это правда про COVID-19. Ещё у этого есть простое название — смерть. Смерть вообще, как правило, хороший уравнитель! Да… Думаю, не пора ли нам избавиться от этой культуры знаменитостей?

Дата выхода в эфир 23 марта 2020 года.