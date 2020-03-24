 

Москвич скончался на операционном столе пластического хирурга

24.03.2020, 14:45, Разное

В одной из московских клиник пациент скончался на операционном столе пластического хирурга. Мужчине проводили ринопластику – изменение формы носа, сообщает Vse42.ru.

По предварительной версии, смерть мужчины наступила из-за нарушения кровообращения в мозге. Следователи начали проверку по факту его гибели. Проверку проводит и территориальное отделение Росздравнадзора.



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