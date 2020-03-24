Еще шесть человек заразились коронавирусом в Подмосковье

24.03.2020, 14:45, Разное

В оперативном штабе по коронавирусу по Московской области сообщили о шести новых случаях заражения COVID-2019. В общей сложности инфекцию подхватил 41 житель региона, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Известно, что два человека были выписаны из больниц после выздоровления. Сообщается также, что в двух кожно-венерологических диспансерах в Серпухове и Красногорске создали две лаборатории для проведения анализов на коронавирус.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT