Еще шесть человек заразились коронавирусом в Подмосковье
24.03.2020, 14:45, Разное
В оперативном штабе по коронавирусу по Московской области сообщили о шести новых случаях заражения COVID-2019. В общей сложности инфекцию подхватил 41 житель региона, сообщает “Подмосковье сегодня”.
Известно, что два человека были выписаны из больниц после выздоровления. Сообщается также, что в двух кожно-венерологических диспансерах в Серпухове и Красногорске создали две лаборатории для проведения анализов на коронавирус.
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