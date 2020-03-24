Коронавирус и права человека

24.03.2020, 14:43, Новости дня

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил экстренно подготовить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса, передают СМИ во вторник, 24 марта. Причем, речь идет о наказании как физических, так и юридических лиц.

В Москве и Санкт-Петербурге уже приняты решения по серьезному ограничению на проведение митингов и других массовых мероприятий. Но крайне жестко, с применением необоснованного насилия уже пресекаются даже пикеты, разрешенные законом. В этой связи избитый в отделении полиции после акции около ФСБ на Лубянке председатель национальной общественной организации «За права человека» Лев Пономарев на днях обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий органами правопорядка.

Накануне представители «Открытой России» и группы поддержки фигурантов дела «Нового Величия» потребовали от Верховного суда (ВС) и председателей райсудов обеспечить видеотрансляцию с намеченных на ближайшие дни резонансных судебных процессов, которые могут пройти фактически в закрытом режиме. Это касается, например, дела «Нового величия», апелляции на приговор Константину Котову, осужденному по «статье Дадина». За такими процессами обычно с повышенным вниманием следят правозащитные организации и СМИ.

Ранее Верховный суд из-за коронавируса постановил ограничить доступ к судебным заседаниям всех лиц, кроме непосредственных участников процессов, и перенести рассмотрение любых дел, кроме «безотлагательных».

Федеральный судья в отставке, профессор кафедры судебной власти и организации правосудия факультета права НИУ ВШЭ Сергей Пашин считает, что это затруднит для россиян доступ к правосудию и затормозит работу судов. По его мнению, решение ВС странное.

«Чрезвычайное положение не введено, а чрезвычайный порядок рассмотрения дел распространен на всю страну», – приводят слова Сергея Пашина на сайте Московской Хельсинской Группы.

В этих условиях российская общественность, правозащитники и юристы высказывают опасения относительно того, что власти будут использовать пандемию для дальнейшего ограничения прав человека и сужению пространства гражданского общества, особенно с учетом приближения намеченного на 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию.

Так, глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в интервью изданию «Медиазона» заявил, что авторитарные режимы «по определению пользуются любой удобной возможностью, чтобы дополнительно ограничить права и свободы, укрепить собственную власть». Однако, на его взгляд, если в контексте пандемии ограничивать собрания, то надо приостановить и все политические процессы, в том числе связанные с изменением основного закона страны.

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ) Валерий Борщев в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, опасность того, что власти продолжат «закручивать гайки» на фоне коронавируса существует. Как ему представляется, там, где не действуют демократические институты, верхам всегда легче использовать объективные сложности в свою пользу.

«Коронавирус – действительно общая беда, и она требует введения особого режима, – добавил он. – При этом, разумеется, надо соблюдать меру. Это и для Европы тоже проблема, там ищут компромисс и не могут найти. Чего уж говорить про Россию».

Вместе с тем правозащитник думает, что пришествие пандемии в разгар подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию на руку властями.

«Похоже, они хотели бы провести это мероприятие с большой помпой, как всенародное одобрение, а при помощи фальсификаций добились бы нужного для себя результата. Но коронавирус смешал все планы, и такого парадного одобрения не получается. Это, очевидно, досадно для Кремля», – резюмировал сопредседатель МХГ.

Политолог Федор Крашенинников также полагает, что пандемия стала для Кремля в данном случае препятствием.

«Все силы административного аппарата были брошены на подготовку к голосованию, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – В этом смысле вся история с вирусом большая помеха. Я абсолютно не согласен, что это им как-то помогает».

Как кажется политологу, если властям придется отменить голосование, это будет сильнейший удар по кремлевской стратегии.

«Поэтому они будут до последнего цепляться за травинку и не объявлять чрезвычайного положения, чрезвычайных мер по одной причине – чтобы не давать повода отменить это дурацкое голосование, а заставить стариков тащиться на участки или придумывать для них надомное голосование или какое-то еще манипуляцию», – утверждает Федор Крашенинников.

Сначала эпидемию будут всячески замалчивать, потом будут замалчивать ее масштаб, а дальше – действовать по ситуации, спрогнозировал он.