Мэр Киева о вероятности чрезвычайного положения в связи с COVID-19: Ситуация пока под контролем

24.03.2020, 14:42, Новости дня

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 пока находится под контролем, но не исключено ее ухудшение, заявил на брифинге 24 марта мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Так мэр ответил на вопрос, как он относится к перспективе введения чрезвычайного положения в Украине.

“Ситуация пока контролируемая, но если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет иного выхода, кроме как внедрить более жесткие меры: максимально ограничивать передвижение по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижение людей по городу… Все это возможно”, – сказал Кличко.

Он добавил, что на сегодняшний день много чего зависит от самих киевлян. “Если выполнять правила ограничений, то обострения ситуации на сегодня можно еще избежать”, – подчеркнул мэр.

На введении чрезвычайного положения в Украине настаивал министр здравоохранения Илья Емец. 23 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент оснований для введения чрезвычайного положения в Украине нет.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах и в Киеве она полностью прекращена, общественным транспортом могут пользоваться только те, кто заняты в сфере критически важной инфраструктуры).

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 84 случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В провинции Хубэй в Китае больше не фиксируют распространения инфекции, карантин снимут с 25 марта.

Заболевание, вызванное новым вирусом, “нельзя называть “смертельным”, летальность составляет около 3,4%”, сообщается на сайте covid19.com.ua, который запустило украинское правительство. ВОЗ подчеркивает: сведения о COVID‑19 еще не полны. Как правило, коронавирусная инфекция COVID‑19 протекает в легкой форме, в особенности у детей и лиц молодого возраста. 21 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса (обновляются), во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 380 тыс. человек, более 16 тыс. умерли, более 100 тыс. – излечились.