В Украине зарегистрировано 97 случаев COVID-19 – Ляшко

24.03.2020, 14:42, Новости дня

В Украине уже 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 – в Киевской области и один – в Тернопольской. Сегодня уже подтверждены 13 случаев в Черновицкой области”, – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что последние заболевшие были в контакте с предыдущими зарегистрированными заразившимися.

В настоящее время зарегистрировано 97 инфицированных.

По словам главного санврача, исследования проводятся как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях.

Ляшко подчеркнул, что Украина идет на шаг вперед в отношении предотвращения массового распространения коронавируса, он добавил, что если украинцы будут придерживаться карантинных мер, властям удастся избежать массовых случаев заражения.

Ляшко не упомянул о двух новых заболевших в Житомире, о которых сегодня сообщил мэр города Сергей Сухомлин. Учитывая его данные, число заболевших COVID-19 сегодня составляет 99 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них более 101 тыс. выздоровели, а 16 767 умерли.

В ВОЗ отмечали, что в большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением.