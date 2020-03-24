Тотальный скрининг на коронавирус не работает – главный санврач Украины

24.03.2020, 14:42, Новости дня

Тестирование всех прибывающих в Украину граждан на карантин не является эффективной мерой, заявил 23 марта в эфире “Свободы слова” на ICTV заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Относительно тестирования: тотальный скрининг в этом случае не работает. Мы делали тотальный скрининг на людях, которые возвращались самолетами из очагов [заболевания], например, из Италии и Испании. Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не обнаружили”, – рассказал Ляшко.

Но через несколько дней, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, у них возникали симптомы.

“В то же время, когда мы установили за ними медико-санитарное наблюдение, через некоторое время – пять-шесть-семь дней – у этих людей возникали симптомы. Потом, когда мы их обследовали, мы подтверждали коронавирусную болезнь”, – сказал он.

По словам Ляшко, “тут вопрос не столько в тотальном скрининге, сколько в сознательности [граждан]”.

“Когда мы знаем, что нам [после возвращения в Украину] надо самоизолироваться, отбыть 14 дней, при появлении симптомов обратиться к врачу, провести диагностику и установить правильный диагноз”, – сказал главный санитарный врач.

Утром 24 марта в Министерстве здравоохранения проинформировали, что всего с начала 2020 года получили 756 сообщений о подозрении на коронавирус. Официально он был подтвержден у 97 украинцев, трое из них скончались.

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние пять дней в страну вернулось более 50 тыс. граждан. По данным МИД, еще 20 тыс. планируют возвращение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них более 101 тыс. выздоровели, а 16 767 умерли.

В ВОЗ отмечали, что в большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением.