Волонтерский редут

24.03.2020, 14:35, Разное

Три рассказа об украинцах, которые боятся вируса, но не умирают от паники, а помогают согражданам.

Заразительный пример

Это Ольга Шепитько, профессиональный журналист, специализировавшийся на медицинской тематике, издатель. В 2014-м, в начале войны, переехала из родного Донецка в Киев. Съемные малометражки на большую семью с новорожденным внуком, безденежье, тоска по городу и миру, который рухнул безвозвратно, словосочетание «вынужденные переселенцы» как сообщение об угрозе: от «донецких сепаров» лучше держаться подальше… Оля — моя давняя подруга, и не хуже меня знает, что самое важное в жизни героев любой заметки происходит в неописуемом промежутке между «как было» и «как стало». Сейчас есть квартира в пригороде, купленная в кредит, и работа на удаленке без выходных и расслабух: она берет заказы на редактирование. В общем, порядок.

— … Обзвонила несколько больниц нашего микрорайона, Софиевской Борщаговки, представилась: «Девочки, хочу с таксистом передать вам к чаю домашнюю выпечку: пироги разные, рулеты. Все только что из духовки. Фотки, чтобы вначале посмотрели, брошу на вайбер. Да?» Там персонал на авральный режим уже неделю назад переведен. Устают, питаются кое-как, нервничают не меньше нашего. «Ой, нет, спасибо, не надо!» — отвечают с испугом. «Неизвестно, в каких условиях это приготовлено». Представляешь, ножом по сердцу?! — смеется Оля, по совместительству богиня кулинарного искусства. — Не стала поучать: коронавирус с едой не передается.

Корзинку с пирогами приняли в отделении клиники «Добробут», она тоже рядом. Доктор Руслан Буяновский отреагировал благодарным месседжем в фейсбуке. Буяновский — из новой генерации украинских медиков, врач-интернист, работает по западным протоколам. В соцсетях Руслан буквально заклинает пожилых людей сидеть дома, а их молодых родственников — пожалеть и не целовать бабушек-дедушек, не провоцировать трагедию Италии. Попутно доктор занимается смехотерапией.

«Она:

— Любимый, приезжай ко мне!

Я:

— Не могу, карантин.

Она:

— Но моих родителей нет дома…

Я:

— А должны, зараза, быть!»

На украинском, поверьте, это звучит куда более смачно…

Пример Шепитько оказался заразительным.

На следующий день я нашла еще сообщения подобного плана: сидящие дома отправляют врачам продуктовые передачи.

В Киеве, Харькове и Днепре, где после закрытия метрополитена наступил транспортный коллапс, автомобилисты запустили через вайбер флешмоб «Подвези медика на работу». Врачи и другой персонал больниц, особенно те, кто живет на окраинах либо в пригородных селах, не должны ждать маршрутки, тем более подвергать свое здоровье дополнительным рискам. Инициатором создания столичной группы, правда, выступил не потенциальный пациент инфекционного отделения, а врач Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Ярослав Куреза. Очень напоминает Майдан: самоорганизация дремлет до поры, пока действительно не становится жизненно необходимой, и тогда овладевает массами.

Фронт здоровых людей

Виталий Дейнега

Это Виталий Дейнега, айтишник, активист Евромайдана, волонтер, который помогает украинской армии, создатель благотворительного фонда «Вернись живым». В последнее время Дейнега стал мишенью для ожесточенных атак со стороны бывших топ-чиновников Януковича, что вернулись в страну, по суду доказав свою чистоту перед законом.

Для них, ждущих реванша, Виталий — страшнее коронавируса.

Сейчас Дейнега закупает на собранные средства не кевларовые каски и бронежилеты, как прежде, а бесконтактные термометры и экспресс-тесты для выявления COVID-19. Первая партия, 50 тестов, отправлена в армейские подразделения.

— … Наша стратегия: прежде всего, защитить военврачей в зоне операции Объединенных сил. И комбатов с комбригами. Они первыми могут превратиться в суперраспространителей инфекции — каждый день контактируют с огромным количеством военных, своих подчиненных, ездят по позициям, — рассказывает мне Виталий. — Экспресс-тесты на месте дают большой процент ложно-положительных результатов. Для точного определения, действительно инфицирован человек или нет, нужны другие лабораторные исследования и специалисты, но пока хотя бы так. Отправляем респираторы, резиновые перчатки, защитные костюмы, этого добра должно там быть просто завались, нельзя экономить, иначе беда.

Закупка волонтерами экспресс-тестов на коронавирус для прифронтовых территорий Донбасса. Фото из фейсбука Виталия Дейнеги

На онлайн-совещании с Генштабом «Вернись живым» намерен рекомендовать убрать с передовой линии всех контрактников «50+». Армию во время войны не посадишь на самоизоляцию, но она способна стать рассадником заболевания. Уже известно: старт весеннего призыва на срочную службу в Украине приостановлен по причине карантина. Значит, те, кто сейчас на «нуле» и ждут ротации, останутся служить на неопределенный срок. Такое решение принял командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Сирский. Мера продлится вплоть до специального распоряжения.

В то же время замминистра обороны Иван Руснак объявил о возможной проблеме с организацией бесперебойного питания военных.

Победители тендеров, которые буквально дрались за право кормить солдат и офицеров, начали ссылаться на форс-мажорные обстоятельства,

связанные с введением ограничений для бизнеса на период карантина. Нынешний срок предоставления поставщиками «питательных» услуг армии и МВД истекает 21 марта. От Рады министерство ждет немедленной корректировки госбюджета на 2020 год. Так что, волонтерам, чьи бюджеты зависят только от доброй воли и самоотверженности, возможно, придется снова подстраховать государство на этом направлении.

Чужих бабусь не бывает

Бизнесмен Гарик Корогодский

Это Гарик Корогодский, киевский бизнесмен, рантье, сооснователь фитнес-центра «Аквариум» и торгово-развлекательного центра Dream Town, экс-кандидат на пост городского головы Киева, писатель, блогер, любитель очков в оправах самых неимоверных форм и расцветок, гавайских рубашек и публичного эпатажа.

Корогодский категорически не поддержал Майдан, считая его порождением противостояния олигархов и «массовым обманом». Но как бы в пику революционным национал-демократам стал основателем благотворительного фонда «Жизнелюб», объявив, что одиноким старикам, малообеспеченным и просто побитым судьбой согражданам он даст не только на тарелку горячего супа и второе блюдо, но и отпадный досуг. К 2018-му в Киеве работало уже шесть пунктов бесплатного питания «Обед без бед».

Режим одной из таких «точек» я наблюдаю несколько лет подряд в районе станкозавода. В определенное время к павильону с вывеской «Обед без бед» собираются человек тридцать из общежития и окрестных домов, большинство со своей посудой, иные даже с кастрюльками. Бомжи интеллигентно кучкуются поодаль. Их не обделят тоже, когда подъедет микроавтобус. А «Кино-Сад», хаб для пенсионеров, который Корогодский открыл в 2017-м в городском Гидропарке, вложив шесть млн собственных гривен вдобавок к трем, собранным «Жизнелюбом», знают не только по танцплощадке, киносеансам, любительским спектаклям или школе «взрослых моделей». Там родилось собственное кадровое агентство: помогают освоить новые профессии, мониторят вакансии на рынке, убеждают работодателей, что трудолюбивые бабушки-дедушки — не балласт, а клад!

Карантин прежде всего ударил по этим людям… А слова «Не выпускайте стариков на улицу вообще!» прозвучали приговором:

чем голодная одинокая смерть лучше смерти от болезни? Ведь домики «Обеда без бед» приостановили работу… «Жизнелюб» запустил не анонимную онлайн-форму для потенциальных помощников — соседей пенсионеров, поскльку важно не только купить и доставить продукты и лекарства по назначению, но и не впустить в квартиры проходимцев, которые всегда готовы нажиться на беде.

Объявления популярного Корогодского в фейсбуке сейчас похожи на аукционные торги. Ну, например: один из состоятельных знакомых Гарика продает свою «Инфинити» по стартовой цене в тысячу долларов. Гарантирует, что на вырученную сумму купит защитные медицинские маски (в аптеках их по-прежнему нет, хотя в наземный общественный транспорт, согласно постановлению Кабмина, пассажирам без масок нельзя) и раздаст всем нуждающимся: «Я дурак? Нет! Просто чищу карму».

Волонтеры с продуктами для пенсионеров Киева. Фото из фейсбука Гарика Корогодского

Сам Корогодский предлагает френдам пари. Свой выигрыш, в чем он не сомневается, направит на нужды пожилых «жизнелюбов». Его позиция в споре такова: до понедельника президент Зеленский объявит в столице режим чрезвычайного положения.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве