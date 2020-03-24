Ким Кардашьян ответила на обвинения Тейлор Свифт во лжи: “Всем все равно”

24.03.2020, 14:31, Разное

В минувшие выходные интернет снова начал бурно обсуждать ссору между селебрити первой величины – Канье Уэста и Ким Кардашьян с Тейлор Свифт. В сети появилась полная запись разговора между Свифт и Уэстом, в котором обсуждалась возможность упоминания имени Тейлор в треке Famous. Как оказалось, версия, опубликованная Ким, была отредактирована. Подробно об этом мы писали здесь.

Теперь же настала очередь новых взаимных перепалок и подколов. Несколько часов назад Тейлор Свифт опубликовала сторис, в котором упомянула неприятную ситуацию, однако свела ее к положительному тезису:

Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, как я себя чувствую после того видео, доказывать свою правоту и говорить, что я была права все это время и что КОЕ-КТО манипулировал мной все эти четыре года… Сделайте свайп вверх и ознакомьтесь с тем, что по-настоящему важно,

– написала она, прикрепив ссылку на благотворительный фонд.

Ким не осталась в стороне и опубликовала десяток сообщений на своей странице в Twitter:

Тейлор Свифт решила возобновить старый обмен мнениями, который на данный момент выглядит очень искусственным и корыстным, учитывая то, с какими проблемами сейчас сталкиваются миллионы людей. Я не считала нужным комментировать произошедшее несколько дней назад, и я чувствую себя неловко от того, что делаю это сейчас. Но поскольку она продолжает говорить об этом, она не оставляет мне выбора.

Честно говоря, единственная проблема, которая есть в этой ситуации – то, что Тейлор лгала через своего представителя, который заявил, что “Канье никогда не звонил и не спрашивал разрешения”. Никто никогда не отрицал, что слово bitch было использовано без ее разрешения. В то время, когда они выразили свое недовольство и говорили, что песня еще не дописана, все уже давно посмотрели сам клип! Она искажала правду о реальном разговоре.

Ее команда заявила, что “Тейлор отказалась и предупредила его не выпускать песни с таким женоненавистническим подтекстом”. Мы не врали про слово bitch в тексте. Текст был таким изначально, вне зависимости от того, был ли тот звонок или нет.

Также Ким уточнила, что четыре года назад не редактировала запись разговора:

Я никогда не редактировала ее (это еще одна ложь) – я только запостила несколько роликов в Snapchat, чтобы высказать свою точку зрения. И вышедшее недавно видео не меняет сути.

Хочу добавить, что Канье как художник может документировать творческий процесс, как хочет. Так же, как это недавно сделала она сама. Мы делали эти съемки для личного архива и никогда ничего не выпускали для широкой публики. И этот бы звонок остался таким, если бы она не солгала и не вынудила меня защищаться.

И добавила, что больше поднимать эту тему не собирается:

Я в последний раз говорю об этом, потому что, честно говоря, всем все равно. Извините, что утомила вас этим. Знаю, что у вас есть проблемы посерьезнее.

Канье Уэст и Тейлор Свифт

Война Свифт с Канье и Ким началась в 2009 году: тогда Канье чуть не выхватил из рук начинающей певицы награду за “Лучшее женское видео” на церемонии MTV VMA, объявив, что Тейлор статуэтки недостойна и премию лучше бы отдать Бейонсе. Спустя некоторое время Тейлор и Канье помирились, Уэст даже прислал в дом Свифт огромный букет цветов. Однако в 2016 году Канье выпустил клип на песню Famous, в котором раздел Рианну, Тейлор, Дональда Трампа и других. С тех пор отношения между артистами снова стали напряженными.

Впрочем, в ярость певица пришла совсем по другой причине: в строчках, которые рэпер посвятил Тейлор, он назвал ее стервой и спел, что “сделал ее знаменитой”. Разумеется, певица подала в суд, на что Ким заявила: все было обговорено заранее. И даже представила видеодоказательство – запись телефонного звонка: во время разговора Свифт разрешает Уэсту использовать в песне свое имя и просит не ограничивать себя в творчестве.