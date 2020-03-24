К акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ присоединились более 850 организаций

24.03.2020, 14:30, Новости дня

К общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, запущенной 21 марта, присоединились более 850 компаний и объединений. Они подали заявку и указали, какую помощь готовы предоставить нуждающимся в период распространения коронавируса.

Организации подавали заявку на сайте мывместе2020.рф. Большинство отметили, что могут оказать помощь в сфере транспортных услуг, проведенияе психологических и юридических консультаций, обеспечения дистанционного обучения и доставки продуктов. Более 50 компаний заявили о желании помочь деньгами и медицинским оборудованием, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Например, пивоваренная компания «Балтика» готова предоставлять нуждающимся антисептики и помогать в закупке продуктов и лекарств. Организация уже включилась в реализацию проекта ОНФ «Бабушка.онлайн».

Специалисты фонда развития общественного мониторинга и защиты прав потребителей финансовых услуг «За права заемщиков» бесплатно консультируют граждан, у которых возникли проблемы с кредитной задолженностью в связи с эпидемиологической обстановкой.

Благотворительная организация «Нечаянная радость» (город Киржач Владимирской области) печет хлеб в собственной пекарне и развозит его тем, кто находится на карантине.

В стороне не остаются и культурные учреждения. Онлайн-проекты запустили Эрмитаж, Третьяковская галерея, Московская филармония, Московский государственный академический симфонический оркестр и другие. Благодаря этому граждане могут дистанционно посещать выставки, концерты, лектории и оставаться внутри культурной жизни страны.

Кроме того, дистанционное обучение наладили большинство вузов страны. Отмечается, что 24 марта Высшая школа экономики продемонстрирует, как проходит обучение в онлайн-формате и какие используются технологии.

Чтобы стать добровольцем, 5 тыс. 393 человека за три дня зарегистрировались через сайт мывместе2020.рф. Заявки проходят проверку, после этого желающие инструктируются по технике безопасности и присоединяются к работе волонтерских штабов в регионах.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора. На данный момент штабы работают во всех 85 регионах страны. Волонтеры отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200-34-11.

В ОНФ отмечают, что по состоянию на вечер понедельника, 22 марта, в колл-центр поступило 4 тыс. 305 обращение, в том числе 2 тыс. 837 запросов о конкретной помощи, половина из которых – в доставке продуктов или лекарств. Более 2 тыс. 200 из запросов выполнено.

Напомним, мывместе2020.рф – агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.