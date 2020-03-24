 

ОП привлекла общественные организации к наблюдению на голосовании по Конституции

24.03.2020, 14:30, Новости дня

Общественная палата подписала соглашение с общественными объединениями и некоммерческими организациями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по Конституции.

«Со многими из них мы уже давно знакомы и работали при организации общественного наблюдения за выборами, но это не значит, что мы не рады другим некоммерческим организациям. Наоборот, мы будем приветствовать присоединение к этой работе всех, кто пожелает», – подчеркнула Секретарь ОП Лидия Михеева.

По ее словам, опыт организаций в наблюдении за выборами имеет большое значение, так как это поможет обеспечить прозрачность голосования и соблюдение законодательства, сообщается на сайте ОП. 

Михеева заверила, что принять участие в наблюдении смогут все заинтересованные общественные силы, политические партии и простые граждане.

«Принцип нашей работы сводится к тому, чтобы максимально упростить человеку путь в наблюдатели. Мы не предусматриваем сбора никаких особых документов. Надеемся, что предусмотренные процедуры будут комфортны для всех», – добавила она.

В свою очередь руководитель рабочей группы ОП по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев подчеркнул, что у системы общественных палат накоплен огромный опыт в осуществлении общественного контроля на выборах.

«Общественное наблюдение носит гласный и открытый характер. Все документы, принятые Общественной палатой, наши стандарты, мероприятия, ход подготовки к наблюдению будут доступны любому желающему на сайте Общественной палаты РФ и на сайте общественныйнаблюдатель.рф», – сообщил он.

Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев подчеркнул важную роль СМИ в наблюдении и информационном сопровождении голосования . 

«Мы уже не первый год совместно с Общественной палатой занимается наблюдением на выборах. Союз журналистов РФ – одна из крупнейших творческих организаций, нас больше 70 тысяч. Во всех регионах страны есть региональные представительства – по сути, это самые харизматичные и самые талантливые журналисты. И конечно, они с большим интересом участвуют в наблюдении за выборами, потому что здесь они совмещают и свою профессиональную деятельность, и свою общественную функцию», – отметил он. 

Одновременно с тем президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил, что организация готова предоставить своих наблюдателей.

Тем временем заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Сергей Некрасов сообщил о готовности профсоюзов к организации общественного наблюдения.

«Для себя мы решили так: в каждом районном пункте голосования от нашей организации должно быть не менее трех человек», – сообщил он.

Участие в наблюдении поддержали молодежные организации и объединения, а также движение «За честные выборы». 

Михеева напомнила, что все подробные сведения о том, как стать наблюдателем, как подать заявление, размещены на сайте общественныйнаблюдатель.рф.

Накануне Центризбирком запустил сайт конституция2020.рф с информацией о всероссийском голосовании и поправках, а также утвердил процедуру общероссийского голосования и общий вид бюллетеня.



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