 

Россия отправила корабль для слежения за фрегатами НАТО в Черном море

24.03.2020, 14:30, Новости дня

Сторожевой корабль Черноморского флота проекта 1135 «Пытливый» отправили вести наблюдение за фрегатами НАТО, которые зашли в акваторию в понедельник, сообщил военно-дипломатический источник.

«Для контроля за кораблями НАТО задействованы различные силы и средства разведки Черноморского флота. Непосредственное наблюдение за кораблями НАТО ведет сторожевой корабль «Пытливый», – сказал собеседник ТАСС.

В понедельник в Черное море зашли фрегаты с ракетным оружием на борту «Вирджинио Фазан» ВМС Италии и «Фредериктон» ВМС Канады. В ВМС Румынии отметили, что корабли будут выполнять задачи наблюдения за морской, воздушной и подводной обстановкой, а также проведут учения с региональными партнерами.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО увеличивает число военных учений у российских границ и привлекает к ним не входящие в альянс страны.



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