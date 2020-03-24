 

Перевозчики призвали правительство РФ временно убрать налоги в «Платон»

24.03.2020, 14:30, Разное

В Ассоциации международных автоперевозчиков предложили главе российского правительства Михаилу Мишустину на время отменить уплату налога и делать взносы в систему «Платон». В организации просят убрать пошлину на 2020-2021 годы.
Как передает «ГлобалМск», Ассоциация попросила Михаила Мишустина уменьшить налоговую нагрузку из-за осложнения положения перевозчиков, у которых ухудшилось положение из-за проводимых мер борьбы с коронавирусом. Они также терпят убытки в связи с распространением пневмонии, хотя в это время значимость транспортных перевозок только увеличилась. Помимо того, представители организации призвали властей просубсидировать частично платежи за лизинг и на время отменить утилизационный сбор для эко-грузовиков.

Ассоциация обратилась к федеральному правительству с просьбой сократить требования для перевозчиков по двухнедельной самоизоляции после возвращения из других государств, а МИД РФ помочь без всяческих сложностей оформить зарубежные визы в целях устранения дефицита на линиях профессиональных автомобилистов. Представители организации отметили, что всемирные перевозки по-прежнему осуществляются даже при коронавирусе, а за пределами РФ находятся постоянно 20 тысяч грузовых машин, пересекающих также через границы государств, где пандемия все больше дает о себе знать.



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