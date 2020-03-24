Минздрав назвал два разрешенных жаропонижающих пациентам с коронавирусом

24.03.2020, 14:16, Новости дня

Пациентам с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, можно назначать «Ибупрофен» наравне с парацетамолом, сообщила главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Малинникова заявила, что «Ибупрофен» «можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны со Всемирной организацией здравоохранения». Она подчеркнула, что «самое главное для пациентов – строгое следования рекомендациям врача», передает ТАСС.

«Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат и предложить эффективную тактику лечения», – сказала она.

В свою очередь председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Евгений Нифантьев заявил, что наблюдается повышенный спрос на парацетамол, для удовлетворения которого производители готовы увеличивать мощности, потому речи о дефиците жаропонижающего в стране не идет и запасаться им не нужно, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день есть и определенные перебои с парацетамолом в аптеках, но это не связано с тем, что нет субстанций или его нет у производителей. В СМИ кто-то ошибочно написал, что парацетамол лечит коронавирус, тем самым спровоцировав ажиотаж в стране с населением почти 150 млн человек», – констатирует эксперт.

Перебои, по его мнению, временны и вызваны исключительно ажиотажным спросом: «Ситуация на сегодняшний день находится на контроле у исполнительной власти – у Минпромторга и Минздрава. Очевидно, что сейчас все производители подстроятся под возросший спрос, предприятия готовы работать в три смены, субстанции есть, все наладится. Это вопрос даже не недель, а дней. Поэтому не стоит покупать препараты впрок. Дефицита не будет».

Нифантьев отметил, что в данный момент «любое упоминание в СМИ, что какой-то препарат что-то лечит, приводит к единственному результату – упомянутый препарат «сметается» моментально». Однако «парацетамол – препарат, снимающий симптоматику, одну из целого набора – не более того», и «люди не должны быть введены в заблуждение неквалифицированным мнением».

Парацетамол – это анальгетик, чье действие направлено на снижение температуры, а один из симптомов новой коронавирусной инфекции – лихорадка, следует из данных ВОЗ. Перед приемом любого препарата необходимо ознакомиться с его противопоказаниями.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что прием противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и кортизон, не рекомендуется при заражении коронавирусом. По его словам, они могут усугубить течение болезни.

При этом Всемирная организация здравоохранения, проанализировав ситуацию, сообщила, что оснований считать, что «Ибупрофен» может усугубить состояние пациентов, нет.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в РФ достигло 495. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.