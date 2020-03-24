В Египте с 26 марта вводится комендантский час

24.03.2020, 14:16, Новости дня

Власти Египта в рамках борьбы с новым коронавирусом приняли решение ввести в стране комендантский час. Об этом объявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули на пресс-конференции, которую транслировало египетское телевидение.

«В Египте с завтрашнего дня вводится запрет на передвижение людей и транспорта с семи вечера до 6 утра», – указал он, отметив , что данные меры будут действовать на протяжении двух недель,передает ТАСС.

Напомним, в РФ количество заразившихся коронавирусом достигло 495, шестеро из них – из Подмосковья.