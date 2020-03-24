Путин анонсировал на вторник совещание с правительством по коронавирусу
24.03.2020, 14:16, Новости дня
Президент Владимир Путин сообщил, что через пару часов свяжется с правительством по ситуации с коронавирусом.
«Мы через пару часов с правительством соберемся, пообсуждаем эти [вопросы]», – передает слова Путина РИА «Новости».
Ранее Путин собрал совещание по коронавирусу, в котором участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Минздрава Михаил Мурашко. Собянин сообщил на этом совещании о высокой динамике развития коронавируса.
В РФ за последние сутки число случаев заражения коронавирусом возросло до 495.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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