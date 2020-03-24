Названы те россияне, кто чаще всего заражается коронавирусом

24.03.2020, 14:09, Разное

Эксперты выяснили, какая категория граждан РФ в большей степени подвержена риску заражения коронавирусом. Кроме того, был дан ответ в связи с обеспокоенностью ростом заболевания в Москве.

Опираясь на результаты анализа, сделан вывод, что большая часть заболевших в результате инфицирования SARS-CoV-2 принадлежит к среднему классу, имеющему возможность ездить за границу. Установлено, что основная часть случаев коронавируса — завозная. Специалисты, опрошенные РИА Новости, обратили внимание на тот факт, что в эпицентре угрозы оказалась Москва как крупнейший транспортный узел, откуда происходит отправка пассажиропотока в Западную Европу. Именно там наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка в процессе распространения опасной инфекции.

Роспотребнадзор сообщает, что на 24 марта количество заболевших в мире превысило 380 тысяч, а за сутки наблюдается прирост на 12,3%. В России, по последним данным, 438 заболевших.