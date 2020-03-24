 

Названы те россияне, кто чаще всего заражается коронавирусом

24.03.2020, 14:09, Разное

Эксперты выяснили, какая категория граждан РФ в большей степени подвержена риску заражения коронавирусом. Кроме того, был дан ответ в связи с обеспокоенностью ростом заболевания в Москве.
Опираясь на результаты анализа, сделан вывод, что большая часть заболевших в результате инфицирования SARS-CoV-2 принадлежит к среднему классу, имеющему возможность ездить за границу. Установлено, что основная часть случаев коронавируса — завозная. Специалисты, опрошенные РИА Новости, обратили внимание на тот факт, что в эпицентре угрозы оказалась Москва как крупнейший транспортный узел, откуда происходит отправка пассажиропотока в Западную Европу. Именно там наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка в процессе распространения опасной инфекции.

Роспотребнадзор сообщает, что на 24 марта количество заболевших в мире превысило 380 тысяч, а за сутки наблюдается прирост на 12,3%. В России, по последним данным, 438 заболевших.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / «Если проснется совесть, то хорошо»: Отец Юлии Началовой высказался о Александре Фролове

17.02 / 8-летняя девочка из Украины скончалась от старости

22.03 / Анастасию Ивлееву восхитил поцелуй Максима Галкина и Аллы Пугачевой в прямом эфире

09.03 / Кандидат «нет поправкам»

18.03 / Учёные из Великобритании доказали теорию эволюции Дарвина

06.03 / Мнение: Впали в истерику и спалились

21.03 / В ВОЗ назвали наиболее эффективный способ сократить распространение коронавируса

12.03 / Мнение: Два момента (про нефтяную войну с арабами)

03.02 / Сын Елены Яковлевой шокировал пользователей снимком с кровью на лице

13.02 / Мнение: План “Б”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска