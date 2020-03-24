Собянин заявил Путину о высокой динамике развития коронавируса

24.03.2020, 14:08, Новости дня

Динамика развития коронавируса высокая, сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин.

Во вторник Путин собрал совещание по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с коронавируса. В совещании в подмосковном Ново-Огарево участвуют мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Цель нашей встречи ясна. Мы с Татьяной Алексеевной разговаривали, сейчас поговорим еще отдельно», – сказал Путин на заседании.

Собянин отметил, что реальной картины по распространению коронавируса по регионам нет. Собянин попросил Путина дать поручение жестко контролировать ситуацию с коронавирусом со стороны губернаторов.

В то же время Собянин подчеркнул, что пик коронавируса в РФ удастся сгладить из-за мер, принятых ранее.

По словам мэра Москвы, из-за рубежа в Россию за 10 дней приехал 1 млн человек.

Между тем, в РФ за последние сутки число случаев заражения коронавирусом возросло с 438 до 495, из 57 новых случаев 28 зафиксировано в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.