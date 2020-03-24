СМИ узнали о предложении Абэ отложить Олимпиаду на год

24.03.2020, 14:08, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом предложит отложить Олимпиаду в Токио на один год, информирует телеканал NHK.

По его информации, телефонный разговор идет в настоящее время. С японской стороны в нем принимают участие губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета «Токио-2020» Tсиро Мори, передает ТАСС.

В частности, они намерены обсудить вариант переноса Олимпиады на фоне ситуации с коронавирусом, отмечает телеканал.

Ранее источник в МОК сообщил, что во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах проведут телефонную конференцию, посвященную отмене или переносу ОИ-2020.