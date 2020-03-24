Лукашенко предсказал пик эпидемии коронавируса в Белоруссии

24.03.2020, 14:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля, об этом он сообщил на встрече с послом Китая в республике Цуй Цимином.

«Ваш опыт (китайской стороны, – прим. ВЗГЛЯД) наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи – значит, жить будем», – приводит слова Лукашенко пресс-служба президента на своем сайте.

Лукашенко также призвал граждан не поддаваться панике из-за вируса.

«Всякое в жизни бывает, но главное – не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты», – сказал президент.

По словам главы Белоруссии, врачи обращают в первую очередь внимание на группу риска – пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

«Конечно, любой вирус на такого человека бросается и начинает его там тормошить. Нашим врачам пока удается справляться с этими болезнями, но расслабляться мы не планируем», – отметил Лукашенко.

По его словам, к работе с уязвимыми группами населения активно подключились социальные службы, общественные организации, которые помогают с лекарствами и продуктами.

Сообщалось, что белорусские священнослужители во главе с митрополитом Минским и Заславским Павлом облетели Минск на вертолете и с высоты окропили город святой водой, «чтобы оградить республику от пандемии коронавируса».

Ранее Лукашенко пошутил, что его часто то «хоронят», то у него диагностируют коронавирус, хотя он в инфекцию не верит.

Политолог отметил газете ВЗГЛЯД, что в Минске только делают вид, что считают коронавирус обычным фейком. Там все понимают, но притворяются по чисто политическим соображениям.