 

Новый Vivo S6 совсем скоро представят

24.03.2020, 14:05, Новости дня

Китайская компания Vivo анонсировала выход нового смартфона Vivo S6.

Особенностью предложенного аппарата является поддержка сети пятого поколения. В свою очередь, данное преимущество является достаточно относительным, так как все ранее выпущенные устройства с данной привилегией до сих работают на актуальных сетях.

Даже специалисты пока не берутся прогнозировать ориентировочные сроки возможного внедрения в работу сетей пятого поколения. Таким образом, аппараты, обладающие соответствующим модемом, пока продаются необоснованно дорого, из-за чего спрос на них существенно снижается. Подробные технические характеристики устройства Vivo S6 пока остаются неизвестными и будут озвучены в скором времени.



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