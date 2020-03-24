 

В РФ представили недорогой смартфон Oppo A31

24.03.2020, 14:05, Новости дня

Китайская марка Oppo официально выпустила на российском рынке новый бюджетный смартфон под названием Oppo A31.

Предложенный девайс оценен производителем в 12 тысяч рублей. Известно, что смартфон Oppo A31 получил 6,5-дюймовый экран с высоким разрешением, а также улучшенный аккумулятор, который имеет емкость 4230 мАч. Вместе с тем основная камера имеет три модуля с главным датчиком 12 мегапикселей. Передняя камера имеет одинарный объектив 8 мегапикселей.

Что касается производительности недорогого смартфона Oppo A31, то здесь используется восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, устройство получило 64 гигабайта постоянной памяти и дополнительный разъем для карты. Новый смартфон уже поступил в продажу в белом и черном корпусе.



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