Российские банки предоставят гражданам отсрочку по погашению долгов

24.03.2020, 14:01, Новости дня

Крупнейшие российские банки пойдут навстречу клиентам и снизят долговую нагрузку заемщикам.

Альфа-банк сообщил о решении предоставить бесплатную отсрочку по кредитным платежам — для тех, кто потерял доход или временно потерял возможность по графику делать платежи из-за коронавируса. Это касается попавших в карантин, заболевших, уволенных, или получивших неоплачиваемый отпуск.

Клиентам предоставляется отсрочка на 1-2 месяца по ипотеке и кредитам наличными, задолженности на кредитной карте (с условием ежемесячного погашения процентов).

Промсвязьбанк (ПСБ) также сообщил о готовности предоставить кредитные каникулы до двух месяцев для пострадавших клиентов из-за коронавируса.

Среди банков, готовых помочь клиентам, и крупнейшие кредитные организации — Сбербанк, ВТБ. Ранее ЦБ РФ рекомендовал банкам помочь бизнесу и населению.