Для выявления неправды в WhatsApp появится “детектор фейков”
24.03.2020, 14:01, Новости дня
Принадлежащий Facebook WhatsApp тестирует функцию, которая должна помочь пользователям отличить правду от дезинформации. Бороться с фейками в мессенджере будет встроенная функция интернет-поиска.
Некоторые пользователи уже обнаружили у себя в приложении эту возможность. Реализована она в виде значка поиска, появляющегося рядом с пересланными сообщениями – именно так чаще всего распространяются в мессенджер фейки.
WhatsApp seems to have added a search icon next to Forwarded messages to directly search with the content of the forward on Google – fake messages that have been called out, usually show up on top.
Decent move. pic.twitter.com/u0DFnaj2Bi
– SG (@shrinivassg) March 21, 2020
Когда пользователь нажимает на изображение лупы, во всплывающем окне появляется запрос подтверждения – хочет ли он открыть интернет-поиск по тексту сообщения. Это позволит выяснить больше информации о содержащихся в тексте утверждениях.
Представитель мессенджера заявил TechCrunch, что развертывание функции для всех пользователей состоится в ближайшее время.
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Вести.Hi-tech
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