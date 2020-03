Для выявления неправды в WhatsApp появится “детектор фейков”

24.03.2020, 14:01, Новости дня

Принадлежащий Facebook WhatsApp тестирует функцию, которая должна помочь пользователям отличить правду от дезинформации. Бороться с фейками в мессенджере будет встроенная функция интернет-поиска.

Некоторые пользователи уже обнаружили у себя в приложении эту возможность. Реализована она в виде значка поиска, появляющегося рядом с пересланными сообщениями – именно так чаще всего распространяются в мессенджер фейки.

WhatsApp seems to have added a search icon next to Forwarded messages to directly search with the content of the forward on Google – fake messages that have been called out, usually show up on top.

Decent move. pic.twitter.com/u0DFnaj2Bi

– SG (@shrinivassg) March 21, 2020

Когда пользователь нажимает на изображение лупы, во всплывающем окне появляется запрос подтверждения – хочет ли он открыть интернет-поиск по тексту сообщения. Это позволит выяснить больше информации о содержащихся в тексте утверждениях.

Представитель мессенджера заявил TechCrunch, что развертывание функции для всех пользователей состоится в ближайшее время.

Вести.Hi-tech